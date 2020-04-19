“الثقافة” تعلن أسماء الفائزين بمسابقة “موهبتي من بيتي” في أسبوعها الثالث

عمان- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، عبر بث حي للتلفزيون الأردني أسماء الفائزين في مسابقة “موهبتي من بيتي” في أسبوعها الثالث.

وفاز بالجائزة الأولى مناصفة: زيد فهد أبو حجلة (العزف والغناء)، وفؤاد عماد قعدان (التصوير الفوتوغرافي).

وقال وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، “إن المسابقة أظهرت تعطشا لدى الفئات المستهدفة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وكشفت عن أعداد هائلة من الموهوبين في مختلف الفنون ومن سائر المحافظات، وهو ما دعا لتمديدها لأسبوع رابع ومواصلتها طيلة شهر رمضان المبارك”.

وأشار الطويسي إلى أن الوزارة نجحت في الاستفادة من الفرص التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية لإعادة ترتيب برامجها وفق شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا دور الثقافة في التنوير والارتقاء بالوعي، وأن مشكلة كورونا ترتبط بأحد جوانبها بالوعي والتثقيف والالتزام.

وعبر الدكتور الطويسي عن شكره للجهود التي بذلتها لجان التحكيم ووسائل الإعلام وتعاون الأهل والقطاع الخاص الذي أظهر أنموذجا حيا للمشاركة الوطنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال “إن المشاهدات لموقع الوزارة تجاوزت 16 مليون مشاهدة، بينما بلغت أرقام المشاركات التي وثقت وخضعت للتحكيم أكثر من خمسين ألف مشارك من الجنسين، وضمن فئتين عمريتين من سن 10 إلى 14 عاما، ومن سن 15 إلى 25 عاما في خمسة حقول ثقافية وفنية”. يشار إلى أن وزارة الثقافة كانت أطلقت مسابقة “موهبتي من بيتي” في إطار استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال والشباب مع العائلة في البيوت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع رسالة وزارة الثقافة في حفز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج.

وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم والستاند أب، علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل (200 دينار)، وتمنح جائزة (100 دينار) لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى (1000 دينار).

وتاليا اسماء الفائزين في الحقول المختلفة:

بترا