وزارة الثقافة تقيم ورشات فنية للاطفال الأردنيين والسوريين

عمان – بدأت اليوم الاثنين في مركز تدريب الفنون “مهنا الدرة” التابع لوزارة الثقافة ورشات فنية للأطفال الأردنيين والسوريين من عمر5-16 عاما.

وجاءت الورشات بموجب مذكرة تفاهم وقعت في بداية أيار الماضي بين وزرة الثقافة، وجمعية رياح الارض التابعة لجمعية الاسر التنموية الخيرية الشريك المحلي للوكالة الايطالية للتعاون الانمائي ضمن مشروع نظام شامل ومتكامل للفئات السكانية الأقل حظا في العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان هذه الورشات تتضمن دورة في الفنون التشكيلية، واخرى في الفنون الأدائية “مسرح”، لمدة شهرين، تستمر حتى منتصف آب القادم في الفترة الصباحية بواقع ثلاثة ايام اسبوعيا، في قاعات مركز تدريب الفنون.

وأضاف البيان ان هذا النشاط يأتي ضمن استراتيجية الوزارة، ومركز تدريب الفنون في استقطاب الأطفال الموهوبين لتدريبهم في مجالات الفنون المتعددة، وصقل مواهبهم ليكونوا عنصراً مؤثرا في مجتمعهم، وبناء علاقات ابداعية وفنية ثقافية مع هيئات المجتمع المحلي في سبيل إعطاء فرص حقيقية لأصحاب المواهب من الناشئة واحتضانهم من خلال هذه الورش الفنية المتخصصة.

(بترا)