وزارة الخارجية اليابانية تحتفي بوفد الجمباز الأردني

عمان – الغد – أقامت وزراة الخارجية اليابانية، حفل غداء تكريمي للاعبي المنتخب الوطني للجمباز الفني للرجال، في مقر الوزارة في العاصمة اليابانية طوكيو، وبحضور السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، ومن الجانب الياباني السفيرة شينو مسؤولة الشؤون الثقافية والرياضية في الوزارة، ومن كادر الوزارة (ايماي وكاسيوبارا ويامادا)، ونائب رئيس الاتحاد الياباني للجمباز تاكيفوهي.

ويقيم المنتخب الوطني للجمباز، والذي يضم اللاعبين: أحمد أبو السعود ومجدي الحمود وسليم ناغوج، والمدرب يورغن، معسكر تدريبي مع نظيره المنتخب الياباني، وبدعوة من وزارة الخارجية اليابانية، وبالتنسيق مع “الخارجية الإردنية” وإتحاد الجمباز الياباني، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط اليابان مع الأردن، وكذلك بين الإتحادين الأردني والياباني للجمباز.

وأعربت السفيرة لينا عناب، عن تقديرها للخارجية اليابانية، في إستضافة المنتخب الأردني، وتمنت أن يستمر التبادل الدائم في الخبرات بين اليابان والأردن، مؤكدة أهمية الرياضة كجسر يربط بين الدول، وكذلك نشر وتعزيز ثقافة السلام والمحبة.

وأكدت عناب، فخرها بالجمباز الاْردني بقيادة اتحاد اللعبة، والذي يتميز بسمعة طيبة بين الاتحادات الرياضية.

وقدمت السفيرة بإسم الوفد، درع الاتحاد الأردني للجمباز إلى السفيرة شينو، والتي أبدت بدورها سرورا عميقا لما لهذا الدرع من دلالات ثقافية بوجود صورة مدينة البتراء في شعار الجمباز الأردني، كما قدم الوفد درع الاتحاد أيضا غلى السفارة الأردنية في طوكيو.

بدورها أهدت السفيره شينو، أعضاء الوفد الأردني، “دبابيس” تحمل شعار اللجنة الأولمبية اليابانية، وتحدثت للوفد عن استعدادات اليابان لأولمبياد 2020، وأكدت الإستعداد الدائم لتوفير كل المساعدة للأردن فيما ما يخص الرياضة، متمنية للفريق الأردني النجاح الدائم، والعودة الى زيارة اليابان مرة ثانية.

من جانبهم، شكر لاعبو المنتخب مجدي الحمود وأحمد أبو السعود وسليم ناغوج ومدربهم جورجن، الحفاوة اليابانية الكريمة، مقدرين جهود أسرة الإتحاد الأردني للجمباز بقيادة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، على اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معسكر اليابان، وتعزيز أواصر التعاون مع الدول المتقدمة في رياضة الجمباز، ما سينعكس ايجابا على نتائج المنتخب مستقبلا.

وذكرت أمينة سر اتحاد الجمباز والناطق الاعلامي نهى حتر، التي أفادت بالخبر، أن وفد المنتخب الوطني سيعود إلى عمان يوم غد الثلاثاء.