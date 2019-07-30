“الخارجية” تستعد لإطلاق خدمات جديدة تُبسط الإجراءات أمام المغتربين

عمان- الغد- كشف مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن الوزارة تستعد لإطلاق المزيد من الخدمات الجديدة التي تسهم في تبسيط اجراءات مراجعة المغتربين للسفارات والوزارات والدوائر الأردنية وتوفير وقتهم وجهدهم.

وقدم القضاة خلال استقباله في مبنى الوزارة، اليوم الثلاثاء، وفدا يمثل الهيئة الأردنية الأوروبية العليا، شرحًا مفصلًا عن عمل مركز العمليات الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لخدمة الاردنيين اينما كانوا.

من جهته، قال مؤسس الهيئة ورئيسها مأمون شديفات، إن فكرة الهيئة انبثقت من مؤتمر المغتربين الأول، بهدف توحيد جهود الجاليات الأردنية في مختلف الدول الأوروبية نظرًا لخصوصيها وسهولة التنقل بينها. وأضاف شديفات، أن الهيئة تسعى لتكون جسرًا بين الأردنيين الموجودين في أوروبا وبين الوطن من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الهادفة لخدمة المواطنين أينما وجدوا.

وقدم أعضاء الوفد شرحًا مفصلًا عن الهيئة والدول التي تمثلها والأنشطة التي تقوم بها، مشيرين إلى أبرز القضايا التي تهم المغتربين. وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعا تذكاريا للسفير القضاة تقديرًا لجهوده في متابعة قضايا المغتربين اينما كانوا. وضم الوفد بالإضافة إلى الشديفات من السويد، الدكتور مالك القصاص من إيطاليا، ونضال المشرقي من ألمانيا، وطه عثمان من فنلندا، وهاشم الحديد من روسيا.