“الزراعة” تطلق صندوقاً لدعم جهود “الصحة” لمكافحة كورونا

عمان – أطلقت وزارة الزراعة صندوقاً خاصاً لتقديم الدعم لوزارة الصحة في جهودها الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن الصندوق انطلق من مديرية الحراج، إذ تبرع موظفو المديرية بمبلغ 10 آلاف دينار، مضيفة، أنه سيصار الآن إلى فتح التبرع لكافة موظفي الوزارة والمديريات ومؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأضافت أن إطلاق الصندوق جاء ضمن المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، وتحقيقاً لمبدأ ورسالة التكافل التي جاءت ضمن التوجيهات الملكية السامية الخاصة بدولة التكافل والاجراءات الحكومية الحالية في فتح مسار التبرع والدعم.-(بترا)