وزارة السياحة تطلق برنامج أردننا جنة من العقبة

العقبة – اطلقت وزارة السياحة من العقبة مساء أمس الخميس ، برنامج أردننا جنة تحت شعار ” أردننا بخير” .

وقالت وزيرة السياحة مجد شويكة خلال رعايتها فعاليات حفل اطلاق البرنامج من المجمع الترويحي في العقبة، إن إطلاق البرنامج من العقبة جاء لتميزها بالعديد من الأنشطة البحرية كالغطس والسباحة، إضافة للمثلث الذهبي وما ينفرد به من مواقع ومنها البترا ووادي رم وتميز هذا المنتج السياحي على مستوى العالم. واشارت شويكة إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى تعافي القطاع السياحي والخروج من أزمته جراء جائحة فيروس كورونا وتشجيع السياحة الداخلية لزيارة المواقع والمدن السياحية الأردنية، حيث تم طرح تطبيق خاص يمكن المواطن من الحجز والتعرف على ما يلزم للقيام برحلته، إضافة إلى إلزامية الاشتراك بتطبيق أمان لضمان سلامة الجميع.

واكدت، أنّ إطلاق البرنامج جاء هذا العام، في ظل ظروف استثنائية ما يستدعي الأخذ بتدابير استثنائية بما يضمن صحة وسلامة المشاركين بالبرنامج، ووفق الأدلة التي جرى تعميمها، لافتة الى إنّ ما يميز البرنامج للعام الحالي إشراك المكاتب السياحية بالمبيت، اضافة الى مجانية النقل السياحيً.

وأوّضحت أنّ البرنامج يدعم الأردنيين بنسبة 40 بالمئة وبنسب متفاوتة للمقيمين في الاردن.

وثمن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بتنفيذ هذا البرنامج وانطلاقه من العقبة، مؤكدا على اهتمام السلطة بتعافي القطاع السياحي ودعمه بكل ما يلزم. وتخلل الاحتفال عرض فيديو لعدد َمن المناطق السياحية وآخر استعرض خلاله إجراءات السلامة.

وحضر الاحتفال رئيس هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات ومفوض السياحة في سلطة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي ومديرة سياحة العقبة ربى القسوس وعدد من أصحاب الفنادق.

يشار إلى أن البرنامج حقق نجاحا كبير العام الماضي حيث شارك في البرنامج 82 الف مواطن وزائر.(بترا)