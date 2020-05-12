وزارة الشباب: استكمال التحقيقات بشبهة تجاوزات في كوبونات محروقات

عمان – استكملت وزارة الشباب التحقيقات الأولية حول شبهة تجاوزات في كوبونات محروقات خاصة بالوزارة، وذلك إثر تدقيق داخلي ودوري تقوم به على السجلات والأصول الخاصة بالمشتريات.

وقالت الناطق الاعلامي للوزارة، أماني المجالي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أعدت تقريرا بنتائج التحقيقات التي خلصت لها لجان التحقيق والتدقيق الداخلية والتي باشرت عملها منذ ثمانية أشهر، ووجهت تقريرها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأوضحت المجالي أن لجان التحقيق والتدقيق الداخلية دققت على سجلات تعود للسنوات الخمس الماضية وأعدت تقريرا شاملا بالنتائج.