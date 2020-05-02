وزارة الشباب تبدأ باستقبال المشاركات بمسابقة شبابنا عزوتنا

عمان- بدأت وزارة الشباب، أمس الجمعة، باستقبال المشاركات بمسابقة “شبابنا عزوتنا” التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع أكاديمية الرواد.

وتهدف المسابقة إلى دمج الشباب في خدمة المجتمع المحلي وتنمية مهاراتهم عن بعد، في ظل التحديات التي تمر فيها المملكة بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة على موقعها للتواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “الريادة والابتكار تزداد في الظروف الاستثنائية التي تعيشها المجتمعات خلال الأزمات والحروب والأوبئة ويعبّر فيها االشباب المبتكرون عن روح الجماعة، وفي زمن جائحة كورونا المستجد الذي يداهم الإنسان في جهات الأرض، يشعر العديد بالرغبة في الابتكار والابداع وجدواها في تطبيقات الأجهزة الذكية والتصميم الجرافيكي والتسويق الالكتروني وتطوير مهارات الحياة”.

واضافت من هذا الواقع تأتي فكرة تنظيم المسابقة تحت عنوان “شبابنا عزوتنا”، لتقديم ابتكارات وابداعات لتصميم تطبيق “موبايل” يعمل على حل مشكلة معينة تتعلق بتداعيات وباء كورونا على المجتمع الاردني، داعية الراغبين بالمشاركة الدخول الى موقع المسابقة https://bit.ly/3f2e9se.

يشار إلى أن الوزارة ستمنح ثلاث جوائز نقدية؛ الأولى بقيمة 1000 دينار والثانية 750 دينارا فيما الجائزة الثالثة تبلغ قيمتها 500 دينار .-(بترا)