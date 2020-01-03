وزارة الشباب تدعم مشاريع نادي المستقبل للإعاقة الحركية

عمان- الغد- افتتح مدير شباب العاصمة خالد مصطفى، بازار نادي المستقبل الإعاقة الحركية، ومشروع “مشتل ومعرض الأزهار ونباتات الزنية” في النادي، بحضور رئيس النادي هيثم الكسواني، ونائب الرئيس حمزة الهندي، واعضاء مجلس الإدارة وزكي القدومي.

وأكد مدير شباب العاصمة على هامش الإحتفال، أهمية أنشاء مشاريع تدعم نشاطات النادي، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها، مشيرا أن وزارة الشباب تقدم كل التسهيلات لإنجاح المشاريع التي تدر دخلا على النادي، وهنالك مساهمات لأمانة عمان الكبرى في دعم الأندية الرياضية بتوفير أراضي لانشاء ملاعب ومشاريع ، مؤكدا أن مخصصات الأندية تكاد لا تكفي في ظل ما يزيد عن 300 ناديا، إضافة الى 15 ناديا تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أشاد رئيس نادي المستقبل هيثم الكسواني، بدور مديرية شباب العاصمة في دعم ورعاية نشاطات النادي، مشيرا أن نادي المستقبل هو أول نادي تأسس لذوي الإحتياجات الخاصة، وقدم الكثير من الأبطال في مختلف الألعاب.

وعل هامش الإحتفال، جرى حوار بين الأعضاء ومدير شباب العاصمة حول تطلعات النادي وإحتياجات لباص لنقل اللاعبين.