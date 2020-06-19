وزارة الشباب تضع خطة لعودة الأنشطة الرياضية لمنشآتها

عمان – قال وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، إن الوزارة وضعت خطة للعودة للأنشطة الرياضية في المنشآت التي تتبع لها بما يتناسب مع الاجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة لرواد الاندية.

جاء ذلك خلال رعاية الدكتور البريزات اليوم الجمعة فعالية “اليوم العائلي”، التي نظمها نادي مدينة الحسين للشباب، بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي للنادي.

وخلال جولة قام بها البريزات على مرافق النادي التقى عددا من رواده، حيث اكد ان وزارة الشباب مفتوحة للجميع.

من جهته، قال مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، ان ادارة المدينة قامت بإعداد خطة العودة لممارسة الانشطة الرياضية في المدينة، التي تعتبر متنفسا لعدد كبير من الأردنيين، مشيرا الى ان عودة النشاط الرياضي بمرافق المدينة بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، جاء بالتزامن مع العيد الخمسين لتأسيس مدينة الحسين للشباب.

واشتملت فعالية اليوم العائلي على تكريم العديد من الموظفين في المدينة واقامة مجموعة من الفعاليات من ضمنها عروض رياضية ومسابقات لرواد النادي. -(بترا)