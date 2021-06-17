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وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

منذ 54 دقيقة

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عمان – الغد – أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب عمر العزام عن البدء بالتسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 للشباب الراغبين في المشاركة والإستفادة من المعسكرات، التي تم تنظيمها بمسارين تدريبيين من خلال وسائل الاتصال المرئي ومن خلال التدريب الوجاهي الذي يراعي شروط الصحة والسلامة العامة، بشرط مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من مطعوم فيروس كرونا للفئة العمرية الأكبر من 18 عاماً، وتستهدف الشباب ضمن أربع فئات عمرية هي:

● الفئة من 12-14 سنة
● الفئة من 15-17 سنة
● الفئة من 18- 24 سنة
● 25-30 سنة

للتسجيل والاطلاع على تفاصيل معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021، يرجى الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 – اضغط هنا 

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