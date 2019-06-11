وزارة الشباب تطلق ورشة عمل تدريب المدربين

عمان – الغد – انطلقت فى بيت شباب عمان ورشة عمل تدريب المدربين والتي تنظمها وزارة الشباب – مديرية الشؤون الشبابية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة بمشاركة 35 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.

واشتملت الورشة على محاضرة حول كيفية كسر الجليد مع الاخرين باستخدام تمارين خاصة واحتياج الناس الى الترابط لتحقيق الأهداف المشتركة وتنشيط المعلومات لدى المشاركين فيما يتعلق بعلم التدريب ومحاضرة مهارات العرض من خلال إظهار الشغف بالتواصل مع الجمهور والتركيز على احتياجات الجمهور ومحاضرة حول الاعلام فى سبيل المعرفة من خلال أخلاقيات الاعلام وكيفية بناء حملة اعلامية واستخدام الاعلام الاجتماعي كأداة للتغير الاجتماعي .

وأكدت ديانا عساف من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ان الورشة جاءت استكمالا لورشة عقدت فى شهر آذار حول مؤشر المعرفة العالمي وفتح البرنامج للشباب الأردني واختيار الأنسب من مختلف محافظات المملكة منوهةً الى ان الهدف من التدريب هو تجهيز الشباب ليصبحوا مدربين بمعسكرات الحسين ببرنامج المعرفة والذي تنظمه وزارة الشباب .