وزارة الشباب تعلن المشاريع الفائزة بالملتقى الوطني الثالث للرياديين

عمان – أعلنت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، نتائج المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالملتقى الوطني الثالث للرياديين الشباب 2020، عبر وسائل الاتصال الحديثة “زووم”.

وقال وزير الشباب محمد سلامة النابلسي في حفل اعلان النتائج، إن الوزارة تؤمن بالمشاركة الفاعلة لإيجاد حلول مبتكرة، فيما يخص جائحة كورونا كحدث وأزمة عالمية.

وبين أن الوزارة ستعمل على تشبيك جميع المشاريع المشاركة بالملتقى، سواء الفائزة او التي لم يحالفها الحظ مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بهدف تمكينهم من بناء مشاريعهم الخاصة، مشيدا بجميع الافكار الريادية التي استطاعت ان تقدم حلولا ابداعية في الجوانب الصحية وعكسها على ارض الواقع.

وأشار إلى أهمية المشاريع الشبابية الريادية التي تسهم بإيجاد حلول تفيد المجتمع في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع وخاصة الصحية بجوانبها النفسية والاجتماعية والانجابية والجسدية في ظل جائحة كورونا، معتبراً تجربتها نقطة انطلاق لمشاريع الشباب المستقبلية.

وجاءت النتائج بعد عرض تقديمي للمشاريع الـ9 المتأهلة على لجنة التحكيم النهائية، وحاز على المركز الأول مشروع “شريان” الذي يُعنى بزيادة ثقافة التبرع بالدم وبلازما الدم، والمركز الثاني مشروع “معاً نخطو” وهو مبادرة شبابية خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة في فترة كورونا، اما المركز الثالث مشروع “مساحتي” وهو تطبيق يهتم بتقديم الرعاية النفسية للشباب.

وتقدم للمشاركة بالملتقى 160 مشروعاً، تم فرز واختيار أفضل 30 مشروعاً من قبل اللجان المتخصصة بناءً على عرضها واختيار أفضل 9 مشاريع لتأهيلها لفعاليات الملتقى النهائية.

يشار الى أن وزارة الشباب نظمت الملتقى الوطني الثالث للرياديين الشباب 2020، بالشراكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة السكري العالمية تحت شعار “الصحة في ظل الاوبئة”.

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