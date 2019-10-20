وزارة الشباب توضح بشأن علاقتها مع مؤسسة فاي للبحث العلمي

عمان- الغد-أصدرت وزارة الشباب، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن علاقتها مع مؤسسة فاي للبحث العلمي.

وفيما يلي نص البيان:

كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول الدعم المقدم من وزارة الشباب الى مؤسسة فاي للبحث العلمي، وتناقلت المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كتبا رسمية تم تسريبها من الوزارة تتضمن الدعم المادي المقدم، وتتساءل حول ماهية العلاقة بين الوزارة والمؤسسة، واسباب الدعم المقدم .

وعليه وجب توضيح ما يلي :

“مؤسسة فاي للعلوم شريك استراتيجي للوزارة “

انطلاقا من دور وزارة الشباب والتي تعد المظلة الرسمية للعمل الشبابي في المملكة، ورسالتها في رعاية الشباب والنهوض به ،نهجت الوزارة سياسة الانفتاح واقامة الشراكات مع كافة المؤسسات التي تعنى بالشباب والتي تخدم الشباب الاردني في كافة المجالات .

وتعد الشراكة مع مؤسسة فاي للعلوم شراكة استراتيجية، حيث أن المؤسسة غير ربحية يديرها مجموعة من الشباب الاردني انشأت في العام 2014، وهي مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل في جانب البحث العلمي التطبيقي والابتكار ضمن 3 محاور الاول المؤتمرات العلمية لبناء المجتمع العلمي واثراء المحتوى العلمي العربي على الانترنت، وتعليم العلوم والبحوث التطبيقية المبتكرة بين الشباب في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للقمة العربية للذكاء الاصطناعي

التي تنظمها مؤسسة “فاي” بالشراكة مع وزارة الشباب ووزارة الاقتصاد الرقمي والتي يشارك بها 1500 شاب وشابة، من كافة الاقطار العربية، يلتقون خلالها باكثر من 60 عالم وباحث من العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

حيث قدمت وزارة الشباب مبلغ 11000 دينار لتغطية منح مشاركة في القمة لـ60 شاب وشابة من كافة محافظات المملكة، تم اختيارهم وفق معايير علمية، حيث تتضمن المنح كذلك تكاليف المبيت والطعام والمواصلات.

واذ توكد وزارة الشباب حرصها على شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة “فاي” في اقامة مؤتمراتها نظرا لما يلي :

-تدار المؤسسة من قبل شباب اردني مهتم في مجال البحث العلمي وتحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للشباب الاردني في هذا المجال بما فيه الدعم المالي واللوجستي.

-اهداف القمة ورسالتها والتي تخدم اهداف الوزارة والمتمثله بتعزيز ثقافة البحث العلمي بشكل عام والذكاء الاصطناعي والابتكار والريادة بشكل خاص لدى الشباب الاردني والذي يعد مفتاح من مفاتيح المستقبل .

-يعد مؤتمر القمة العربية للذكاء الاصطناعي مؤتمرا وطنياً عالمياً يقدم ميزه نوعية للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث يهدف المؤتمر الى انشاء مختبر متخصص بالذكاء الاصطناعي ليكون نواه يخدم الشباب الاردني الباحثين في هذا المجال ، وبهذا يكون انموذجا على المستويات الوطني والاقليمي والعالمي.

-يعد المؤتمر فرصة للشباب الاردني للالتقاء وتبادل الخبرات والمعارف مع عدد كبير من الباحثين والعلماء في الذكاء الاصطناعي ،كما انه يسهم في اتاحة الفرصة للشباب الاردني بالتشبيك واقامة الشراكات مع مختلف المؤسسات الكبرى التي يستضيفها المؤتمر

-تشارك الوزارة من خلال هيئة المعرفة، التي اسستها الوزارة وهدفت من خلالها الى تمكين الشباب الاردني في مختلف المجالات وتاهيلهم وبناء قدراتهم .

-وفرت وزارة الشباب وسائل عرض الابتكارات العلمية في الاردن خلال المؤتمر .

-تشارك وزارة الشباب في المؤتمر كذلك من خلال ركن خاص بالوزارة يشرف عليه فريق شبابي يمثل الوزارة،ويقدم خلاله كافة البيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة .

وحول ما ورد من استفسارات تتعلق بتقديم مبلغ 1200 دينار بدل اجور تدريب:

-يعد موضوع الذكاء الاصطناعي و ما يتعلق به من الروبوت وانترنت الاشياء محورا من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب مما استوجب علينا استحداث برامج متكاملة حول الذكاء الاصطناعي، حيث قام فريق مؤسسة فاي للعلوم بتدريب ما يقارب 800 شاب وشابه من كافة انحاء المملكة في أحدها “معسكرات المعرفة” الذي أقامته الوزارة على مدار 8 أسابيع، وعليه استوجب على الوزارة تقديم مستحقات التدريب لهم وفقا للتعليمات المالية الملزمة لهذه المعسكرات .