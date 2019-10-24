وزارة الشباب تُعلن اطلاق “ايام بادر التطوعية” بالشراكة مع “منصة نوى”

عمان – الغد – اعلنت وزارة الشباب ومؤسسة بادر وساهم التطوعية عن إطلاق ايام بادر التطوعية التي تنظمها بالشراكة مع منصة نوى – أحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – وبرنامجها التطوعي “نحن”.

وتهدف ايام بادر التطوعية إلى تمكين و بناء قدرات الشباب الأردني، والمساهمة في التشبيك بين مختلف المبادرات التطوعية وبالمتطوعين أنفسهم في جميع انحاء المملكة، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في استثمار طاقات الشباب وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الشباب، باعتبارهم صناع التغيير في بناء المستقبل الواعد.

وتتضمن فعاليات ايام بادر على إقامة ملتقى التطوع الأردني على مدار 3 أيام، يهدف إلى تدريب المبادرات والأفرقة التطوعية على مهارات تساعدهم في تنمية الأعمال التطوعية واستدامتها،وتزويدهم بالادوات اللازمة لتنفيذها.

كما تتضمن الفعاليات عقد قمة التطوع الأردنية والتي تمثل احتفالا جماهيريا بالمتطوعين وانجازاتهم، حيث تهدف إلى تنمية روح التطوع عند الشباب وتعزيز ثقافة التطوع بين أبناء المجتمع الأردني.

وسيتخلل الفعاليات إطلاق مسابقة التطوع الاردنية والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات الفاعلة المتميزة في كل القطاعات والمجالات سواء التعليمية او الانسانية او البيئية والسياحية وغيرها من القطاعات الى جانب إقامة معرض التطوع الأردني، والذي سيساهم بتعريف المجتمع والشباب في المبادرات المجتمعية القائمة.

وستنطلق هذه الفعاليات تزامنا مع احتفالات العالم بيوم التطوع العالمي، في الخامس من كانون الاول (ديسمبر) القادم، حيث أعلنت الوزارة والمؤسسة والمنصة عن التسجيل في الفعاليات من خلال الرابط الإلكتروني التالي : Www.BaderJo.org الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لدعوة كافة الأفراد والجهات التطوعية للتسجيل والمشاركة في مختلف الفعاليات.