وزارة الشباب لـ”الغد”: تشكيل هيئة مؤقتة في الفيصلي قيد الدراسة

عمان – الغد – أكدت وزارة الشباب، أن تشكيل هيئة إدارية جديدة ومؤقتة لإدارة النادي الفيصلي، ما يزال قيد الدراسة مؤكدة في نفس الوقت أن وزير الشباب محمد النابلسي وعد ايضا بالعمل على تخفيض رسوم الانتساب في النادي.

وقال أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور في تصريح لـ”الغد” أن وزير الشباب وعد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في النادي الفيصلي، بتخفيض رسوم الانتساب للنادي والتي تصل حاليا إلى الف دينار، وهو رقم كبير احتج عليه جمهور الفيصلي.

وأضاف: الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في ما جاء في الشكوى التي قدمها اعضاء الهيئة العامة في الفيصلي، بانتظار الوقوف على نتائج التحقق ومن ثم اتخاذ الاجراء القانوني.