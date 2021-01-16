“وزارة الشباب” و”أورانج” توقعان اتفاقية في مجال المراكز الشبابية الرقمية

عمان-الغد- وقعت وزارة الشباب وشركة “أورانج” الأردن اتفاقية تعاون مشترك في مجال المراكز الشبابية الرقمية، لرقمنة وإعادة تأهيل قاعات رقمية تدريبية في ثلاثة مراكز شبابية في المملكة، ضمن برنامج “ابتكار الأردن” الممول من الاتحاد الأوروبي، لتوسيع دائرة المستفيدين من المراكز.

وقال بيان عن الوزارة، أمس، إن هذه الاتفاقية ستمنح الشباب والشابات فرصة الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لدمجهم في بيئة عمل احترافية، وتقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات التكنولوجية والحياتية وتدريبهم على تقنيات الكمبيوتر وعلم البيانات وكيفية إدارة الفعاليات والمؤتمرات.

ووقع الاتفاقية وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، والرئيس التنفيذي للشركة تيري ماريني، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور ونائب الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية لـ”أورانج” رسلان ديرانية.

وقال البيان إن تأهيل هذه المراكز يعد استكمالاً للشراكة التي تجمع الوزارة بأورانج الأردن، بعد أن حقق مركز شابات كفرنجة في عجلون، ومركز شابات العارضة في البلقاء ومركز شباب العقبة نجاحاً في تزويد الشباب الأردني بالمهارات الرقمية والحياتية والريادية المطلوبة لتعزيز فرصهم الوظيفية أو إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وقال النابلسي “إن الوزارة تسعى من خلال شراكتها مع أورانج إلى إدماج التكنولوجيا الرقمية في برامج الوزارة لنقلها لجميع منتسبي المراكز الشبابية من خلال جملة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ستوفرها المراكز الرقمية”.

وأكد ضرورة أن تكون مخرجات البرامج التدريبية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل المحلي والعالمي مزودين بالمهارات الحياتية والعملية والعلمية كافة.

ومن جهته، عبر ماريني عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع “أورانج” بوزارة الشباب، لتمكين الشباب الأردني وتعزيز مهاراتهم الرقمية، لا سيما من خلال المراكز الرقمية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزام الشركة بتسريع التحول الرقمي في المملكة ودورها كمزود رقمي رائد ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة.

وأوضح أن الشركة تسعى ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، الى تشجيع الشباب على المساهمة بشكل فاعل في التنمية وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع التطورات العالمية وسوق العمل.