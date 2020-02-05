وزارة الشباب واللجنة الأولمبية تدرسان تسويق المنشآت الرياضية

عمان-الغد – بحثت في وزارة الشباب اليوم، أوجه وسبل استثمار المنشآت في المدن الرياضية والشبابية، من خلال خطط وبرامج مدروسة، تعود بالفائدة على الحركتين الشبابية والرياضية الأردنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزير الشباب د. فارس البريزات وأمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة وليد النسور وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

وزير الشباب أكد أن الاجتماع يهدف الى استدامة المنشآت والمرافق في المدن الرياضية، من خلال عمليات الصيانة والتأهيل المستمرة، وتوفير النظافة لهذه المنشآت في ظل الاستخدام المستمر والكبير لها، الى جانب تنظيم العلاقة بين وزارة الشباب ممثلة بالمدن الرياضية والاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية، مع تنظيم عملية استخدام المنشآت وتوسيع عملية استخدامها من قبل الاتحادات الرياضية، منوها أن أهمية تسويق هذه المنشآت يوفر الموارد اللازمة لصيانتها وادامتها والانفاق عليها.

بدوره ثمن أمين عام اللجنة الأولمبية ما تقوم به الوزارة من عمليات البناء والصيانة والتأهيل للمنشآت الرياضية، واحتضان المدن الرياضية للاتحادات الرياضية، وتكفلها بمعظم العمليات التشغيلية، مركزا على أهمية دراسة أولويات وطبيعة الاستثمار المنشود، فيما أشار نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية د. خالد عطيات الى ضرورة مراعاة طبيعة وخصوصية الاتحادات الرياضية ومدى إمكانية ممارسة أكثر من لعبة في القاعات والملاعب الرياضية.

ممثلو الاتحادات الرياضية أكدوا دعمهم لمشروع تسويق المرافق والمنشآت الرياضية، والمضي في إعداد تصورات لعمليات التسويق في كل مرفق رياضي داخل المدن الرياضي.