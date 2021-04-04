وزارة الصحة: أكثر من 25 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا الأحد

تلقى أكثر من 25 ألف شخص رسائل نصية لتلقي لقاح كورونا المستجد (جرعة أولى) الأحد في المراكز الصحية المخصصة، وفق وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة لـ “المملكة” إنه “جرى إرسال رسائل نصية لـ 25,796 شخصا لتلقي الجرعة الأولى من مطعوم كورونا اليوم (الأحد)”.

وحتى الخميس، تلقى أكثر من 307 آلاف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل أكثر من 115 ألفا على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذي أشار إلى أن عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وصل إلى 963076 شخصا.

وفي آخر تحديث صدر الأحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 626875، فيما بلغت أعداد الوفيات 7130 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020.