وزارة الصحة: اعادة النظر في تسعيرة الفحوصات المخبرية الطوعية

عمان-الغد- أكدت وزارة الصحة اعادة النظر في تسعيرة الفحوصات المخبرية التي تجريها المختبرات الخاصة للمواطنين الذين يرغبون بإجراء الفحص طوعيا ولغايات اصدار شهادة خلو الاصابة من فيروس كورونا.

وقال مدير تراخيص المهن والمؤسسات الدكتور ناصر الخشمان في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان اعادة النظر بتسعيرة الفحوصات التي تجريها المختبرات للمواطنين جاءت من قبل لجنة تراخيص المختبرات الطبية الخاصة في المديرية.

واوضح ان اعتماد لجنة تراخيص المختبرات بإدخال فحوصات جديدة جاء بناء على المستجدات التي طرأت حول وقت ظهور النتائج وبعض التقنيات المتعلقة بنوعية الاجهزة الطبية لإجراء الفحص في وقت اقصر.

وبين الخشمان ان اللجنة حددت اسعارا ثابتة لثلاثة فحوصات، وذلك حسب الاسس المعتمدة ومستوى الدقة في ظهور النتائج وبالوقت المناسب وهي: RT / PCR بسعر 45 دينارا و AIGS / PCR بسعر 45 دينارا ومدة ظهور النتائج ساعة و20 دقيقة و GENE Xpert / PCR بسعر 70 دينارا ومدة ظهور النتائج 45 دقيقة.

وبينت الوزارة انه سيتم إعادة النظر بالتسعيرة من قبل لجنة تراخيص المختبرات الطبية الخاصة بشكل دوري وحسب المستجدات، وانه في حال عدم التقيد بالتسعيرة سيتم سحب اعتماد فحص كورونا من المختبر المخالف.