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وزارة الصحة اليابانية تتوقع وفاة 400 ألف شخص بفيروس كورونا

منذ 32 دقيقة
كورونا اليابان

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طوكيو- ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن توقعات لوزارة الصحة أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يصل إلى 400 ألف حالة ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.

وقالت وكالة أنباء كيودو وصحيفة أساهي إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة يبحث تفشي المرض أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي قد تصل إلى 850 ألف حالة.

وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا الأستاذ بجامعة هوكايدو وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية ويقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.

ولم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.

كانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قد أعلنت حالة الطوارئ ونصحت مواطنيها بالحد من التعامل الشخصي بنسبة تتراوح بين 70 و 80 في المئة لمنع حدوث انفجار في عدد الحالات.

وسجلت اليابان أكثر من 8000 حالة إصابة بالفيروس و 162 وفاة وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.-(رويترز)

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