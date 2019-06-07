وزارة الصحة بصدد تنفيذ خطة شاملة لسد النقص بالمستشفيات الحكومية

حسين كريشان

البترا- اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة أعدتها لاستقطاب كوادر طبية وتمرضية إضافية لتعويض النقص في بعض التخصصات الطبية في مستشفيات المملكة من خلال برامج طويلة المدى وقصيرة المدى .

وأشار جابر خلال لقائه رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ خطوات عملية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الوطن بشكل عام والبترا بشكل خاص من خلال تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها بالشكل الأمثل .

وأشاد بالمكانة التي وصلت لها البترا وما تتطلبه من تظافر الجهود للرقي بواقع الخدمات الصحية فيها على أكمل وجه، مثمناً الجهود الحثيثة التي قامت بها سلطة إقليم البترا من تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في بهدف الارتقاء بواقع الخدمات الصحية وتطويرها .

من جهته، أشار الفرجات إلى ضرورة تظافر الجهود للرقي بواقع الخدمات الصحية، مؤكداً على أهمية أن يحظى أهالي المنطقة والزوار بالرعاية الصحية المثلى من خلال العمل على زيادة رفد المنشآت الصحية في الإقليم بالكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية ليتسن تقديم الرعاية الصحية لهم على أفضل وجه.

وبين أن السلطة قامت بإنشاء عيادة إسعافات أولية في الموقع الأثري للتعامل مع الحالات الطارئة في الموقع، موضحاً أن ما قامت به السلطة في الآونة الأخيرة للرقي بواقع الخدمات الصحية في الإقليم من خلال دعم انشاء وتجهيز عيادة مرضى السكري والقدم السكرية في مستشفى الملكة رانيا العبد الله.

ولفت إلى سبل آليات الدعم التي قدمتها السلطة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية في الإقليم وبما يليق بمكانة مدينة البترا وخصوصيتها كموقع تراث عالمي واحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وقدم الفرجات نبذه عن سلطة إقليم البترا النشأة والتأسيس ودورها في إدارة الإقليم سياحياً وتنموياً من خلال أعمال البنية التحتية والفوقية وتطويره بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة .

وعلى هامش زيارة الوزير التفقدية لواقع الخدمات الصحية في إقليم البترا، تم التباحث خلال اللقاء سبل آليات التعاون المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والزوار في إقليم البترا والنهوض بها على أكمل وجه.