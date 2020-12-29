وزارة الصحة تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية (أسماء)

عمان– دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، المرشحين من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم في الجدول ادناه التواجد والمكان المحدد لاجراء المقابلة الشخصية.

وكما دعت الوزارة المرشحين الحضور إلى المقابلة في الموعد المحدد مصطحبين البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف.

ويشار إلى أنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات مع الكفوف والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق أمان وكل من يتخلف عن حضور المقابلة يعتبر مستنكفا.