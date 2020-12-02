تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 3591 إصابة

عمان – الغد -سُجّلت (52) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,854) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأربعاء، سُجِّلت (3591) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (227,208) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (55,925) حالة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (1047) في محافظة إربد، منها (244) في الرمثا.

– (890) في محافظة العاصمة عمّان.

– (315) في محافظة الكرك.

– (283) في محافظة الزرقاء.

– (279) في محافظة المفرق.

– (194) في محافظة البلقاء.

– (191) في محافظة عجلون.

– (121) في محافظة العقبة.

– (86) في محافظة مأدبا.

– (74) في محافظة جرش.

– (57) في محافظة الطفيلة.

– (54) في محافظة معان، منها (20) في البترا.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (226) حالة، فيما غادرت (202) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,774) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,470) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (168,429) حالة.

– تمّ إجراء (24,615) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,601,896) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.6%).