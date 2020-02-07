وزارة الصحة تشكل لجنة للتحقق حول نقل أجهزة وأسرة من مستشفى السلط الجديد

عمان – الغد – قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تشكيل لجنة للتأكد من توفر جميع الأجهزة الطبية والأسرة اللازمة في مستشفى السلط الحكومي الجديد.

وجاء القرار بعد أن أثارت بعض وسائل التواصل الاجتماعي موضوع “نقل أسرة وأجهزة من مخصصات مستشفى السلط الحكومي الجديد”.

وقالت الوزارة إن “وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قرر اليوم تشكيل لجنة برئاسة الامين العام وفريق مكون من كبار مسؤولي الوزارة المختصين للتاكد من توفر جميع الاجهزة في المستشفى وجاهزيته للعمل على أن تبدأ أعمالها يوم غد السبت”.

إلى ذلك، اوعز الدكتور جابر في كتاب الموجه الى اللجنة المكونة مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير صحة البلقاء ومدير مستشفى السلط الحكومي ومستشاره ومدير الهندسة الطبية لإعداد تقرير مفصل حول جاهزية المستشفى وتزويده بالنتائج يوم الأحد.

وطالب الوزير من اللجنة التأكد من صحة المعلومات المتناقلة وعرض نتائج التقرير كذلك على النواب ومحافظ البلقاء ومجلس المحافظة وما وصل اليه المستشفى من جاهزية بجميع جوانبه ليتم الافتتاح والعمل به قريبا.