وزارة الصحة تعتمد 21 مختبرا خاصا لفحص كورونا الطوعي

عمان- اعتمدت وزارة الصحة 21 مختبرا في العاصمة عمان لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد، لمن يرغب من المواطنين بإجراء الفحص الطوعي، لغايات مختلفة كإصدار شهادات خلو كورونا، وبكلفة 45 دينارا للفحص.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن زيادة اعتماد اعداد المختبرات جاءت بناء على قرار من اللجنة الوطنية للأوبئة، نظرا لازدياد إعداد الفحوصات المأخوذة من قبل فرق الرصد الوبائي، ما يؤدي الى ظهور نتائج بعضها في أوقات متأخرة.

وأضافت ان هذا التوسع في اعداد المختبرات يسهم في تخفيف الضغط، وظهور نتائج اكبر عدد من الفحوصات، بالسرعة المطلوبة وضمن المعايير الواجب توفرها في المختبرات الخاصة والمعتمدة.

وشملت القائمة مختبرات: مستشفى ابن الهيثم، والطبية الدقيقة، وميدلاب الطبي، والمستشفى الاسلامي، وكويست لاب، ومستشفى الاسراء، و بي لاب الطبي، والمستشفى التخصصي، والسلطان، وبيو لايف، والمختبرات الجزيئية ذا لاب، اضافة الى مختبر ميجا لاب، وجوسانتي، ومستشفى الاستقلال، والفا، ومستشفى الاردن، ومستشفى مركز الخالدي، ويوني لاب، والقضاة التخصصية، ومستشفى الرويال والماسي للمختبرات الطبية.-(بترا)