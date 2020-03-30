وزارة الصحة تعلن حزمة اجراءات للتسوق الآمن

عمان- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من اجراءات التسوق الآمن، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات التي نشرتها مديرية التوعية والاعلام الصحي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انشاء قائمة مسبقة بالحاجات الضرورية التي تكفي المواطن مدة أسبوع وتجنبه الخروج المتكرر من المنزل.

ودعت الوزارة المواطنين أثناء التسوق الى عدم لمس البضائع الا التي يريدون شراءها خصوصا الخضراوات والفواكه، والتسوق بشكل سريع وبأقل وقت ممكن، اضافة الى ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان بين الشخص والاخر والمقدرة بمتر على الاقل.

ونصحت باستخدام الكمامة والقفازات خلال التسوق والتخلص منها بعد التسوق مباشرة، وضرورة تعقيم الايدي بعد التعامل بالاوراق النقدية، واللجوء الى خدمة التوصيل المنزلي قدر الامكان والتزام سبل التعامل الامن مع هذه الخدمة.

كما اعلنت الوزارة حزمة اجراءات للتعامل الآمن من قبل صاحب البقالة؛ حيث انه يجب عليه مراقبة الحالة الصحية للعاملين لديه، ومتابعة أعراض العدوى من فيروس كورونا المستجد والمتمثلة بارتفاع درجات الحرارة والسعال الشديد والعطاس، وضرورة الزام جميع العاملين بارتداء الكمامة والقفازات وتبديلها كل ساعتين والتخلص منها بالطرق الآمنة، والتشديد عليهم بعدم لمس الوجه والعينين اثناء العمل.

وشددت الوزارة على ان يقوم صاحب البقالة بتنظيم دخول الزبائن منعا للتقارب ووضع المشتريات في اكياس محكمة الاغلاق ولا يلمسها الا المحاسب والزبون.

— (بترا)