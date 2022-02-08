وزارة الصحة تفكر باستخدام فحص كورونا السريع

قال مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة محمود الغزو، الثلاثاء، إن الوزارة تفكر باستخدام الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، بالرغم من أن دقة الفحص السريع أقل من فحص (PCR).

وقال الغزو عبر قناة المملكة، “قد نضطر لاستخدام الفحص السريع في حال زيادة أعداد الفحوص بشكل كبير، بالرغم من أن دقة هذه الفحوص هي أقل بكثر من فحص PCR وتكلفته أقل”.

وأضاف أن “مدى دقة الفحص السريع قد تصل إلى 80-90 %، ونحن الآن ضمن مرحلة النقاش وعلى لجنة الأوبئة اتخاذ القرار”.

ولاحظت وزارة الصحة وجود “إقبال شديد” على مراكز فحص كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وهناك تأخير نوعا ما في صدور النتائج، والتي تستغرق حاليا من 24 ساعة إلى 48 ساعة، وفق الغزو.

وأشار الغزو إلى اتخاذ مديرية المختبرات إجراءات، منها تزويد بعض المراكز مثل محافظة إربد ومستشفى السلط الحكومي والكرك بأجهزة إضافية للتخفيف من تراكم العينات.

وذكر أن مديرية المختبرات يوميا في عمان تستقبل ما يعادل 25 ألف إلى 26 ألف عينة يوميا، أي ثلث العينات الصادرة في التقرير اليومي، وقال إنه “عدد كبير جدا” وبحاجة لتجهيزات وأعداد من الفنيين.

وأضاف الغزو: “منذ اليوم هناك توجه لأن تصدر النتائج قبل 48 ساعة، وخلال الأيام المقبلة سنشهد تحسنا في إصدار النتائج، وهناك حلول معنية سنقوم بها بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث نرفع الكفاءة وسرعة إصدار النتائج”.