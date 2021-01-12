“الصحة” تنشر أسماء 29 موقعا لتلقي لقاحات مضادة لكورونا

عمان – الغد – نشرت وزارة الصحة، الثلاثاء، أسماء 29 موقعا رئيسيا مخصصا لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في محافظات المملكة، في إطار البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، الذي سيبدأ الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن المراكز تشمل: مستشفى الأمير حمزة، مستشفى البشير، مستشفى الجامعة الأردنية، ومركز صحي الجبيهة الشامل، ومدينة الحسين الطبية، ومستشفى الملكة علياء العسكري، ومركز صحي القويسمة الشامل.

وتتضمن كذلك: مركز صحي جرش الشامل، مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي/إربد، مستشفى الأمير راشد العسكري/ إربد، عيادة التطعيم، مديرية الشؤون الصحية/ إربد، مركز صحي الرمثا الغربي/إربد، مستشفى الأميرة هيا العسكري/عجلون، مركز صحي عجلون الشامل، مستشفى الرويشد/المفرق، مستشفى الملك طلال العسكري/المفرق، مركز الأمراض الصدرية، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، ومستشفى الأمير هاشم العسكري/الزرقاء، مديرية الشؤون الصحية/ الزرقاء، مستشفى الأمير فيصل الحكومي/الزرقاء.

وتشمل مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا، ومديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة، ومستشفى الأمير زيد العسكري/الطفيلة، ومستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري بمحافظة العقبة، ومديرية الشؤون الصحية/ العقبة، ومركز صحي معان الشامل، ومديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء/الموقع الجديد، ومركز صحي المزار الجنوبي/الكرك، ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري/الكرك.

ووصلت الدفعة الأولى من “سينوفارم” اللقاح الصيني الإماراتي الأردن السبت الماضي، فيما وصلت مساء الاثنين الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتك.

وتم نقل المطاعيم بعد وصولها إلى أرض المطار، مباشرة بثلاجات خاصة إلى مراكز التطعيم، استعدادا لاستخدامها حسب الأولويات المعلن عنها.