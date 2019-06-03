وزارة الصحة تعلن خطتها للعيد

عمان- الغد- وضعت وزارة الصحة خطة عمل تضمنت اجراءات ادارية وترتيبات فنية من اجل استمرار تقديم الخدمة الصحية طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي، إن الخطة تضمنت تفعيل مركز عمليات الطوارىء في مديرية ادارة الازمات في مبنى الوزارة التي اعلنت الخط الساخن على الارقام خلوي (0795547650) ارضي (5065756)06 وتستقبل عليهما اي استفسارات او ملاحظات تتعلق بالشأن الصحي على مدار 24 ساعة.

واضاف ان الخطة تركز بشكل رئيس على اقسام الاسعاف والطوارئ ورفع مستوى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المراجعين خاصة وانها تعمل على مدار 24 ساعة حيث سيتم تعزيزها باعداد إضافية من الكوادر وخاصة الاطباء.

وبين ان الوزارة اوعزت الى اداراتها الميدانية للتاكد من توفر الادوية والمستلزمات الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات بشكل كاف.

واشار الى انه في الوقت الذي تعمل فيه اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات على استقبال المرضى كالمعتاد على مدار الساعة فقد تم الايعاز لمديري الصحة في المحافظات بفتح مراكز صحية مناوبة خلال ايام العطلة وتسمية هذه المراكز لتكون معروفة للمواطنين لمراجعتها عند الحاجة .

واوضح ان من شأن المراكز الصحية المناوبة التي يحددها مدراء الصحة استمرار تقديم الخدمة الصحية القريبة من سكن المواطنين وتخفيف العبء عن أقسام الاسعاف والطوارئ لتؤدي دورها بدقة وسرعة وعلى اكمل وجه.

واشار الازرعي الى ان الخطة تركز على استمرارية الرقابة الصحية وتكثيفها على المحال كافة والتركيز على الباعة المتجولين لضمان الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة التي تكفل عدم تعرض المواطنين لاية امراض او اوبئة

وجددت الوزارة التحذير من الالعاب النارية والمفرقعات التي غالبا ما يستخدمها الاطفال في فترة الاعياد ويتعرضون بسببها لمخاطر واصابات جمة اذ تكثر في هذه الاوقات مراجعة اطفال لاقسام الاسعاف والطوارئ يعانون من اصابات ناتجة عن هذه الالعاب.

واشار الازرعي الى الجانب التوعوي في خطة عمل الوزارة لافتا الى تركيزها على رسائل توعوية تتضمن نصائح وارشادات صحية لافضل الممارسات التغذوية بعد شهر رمضان المبارك وخلال فترة العيد.

وتركزالنشرات على العودة التدريجية الى النظام الغذائي الاعتيادي وعدم المبالغة في الطعام كما نوعا والاكثار من شرب الماء بدلا من العصائر وعدم الافراط في تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات لاثرها الصحي السلبي