آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزارة الصحة زودت مستشفيات خاصة بعلاج انفلونزا الخنازير مجانًا

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قالت مصادر طبية إن وزارة الصحة زودت المستشفيات الخاصة بعلاج “فلوفير” المضاد لفيروس انفلونزا الخنازير مجانا.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن وزارة الصحة قامت بتزويد المستشفيات الخاصة بالعلاج المطلوب مجانا ويتم صرفه حسب طلب الطبيب المعالج وبناء على تعليمات وزارة الصحة وعند نفاذ الكمية يتم الطلب من الوزارة لتزويد المستشفى مباشرة.

واضاف انه يراجع المستشفيات حالات الانفلونزا ويتم تقديم العلاج مجانا.

من جانبها أكدت الشركة الأردنية للأدوية المنتجة لدواء فلوفير صاحب الاسم العلمي (اوسيل تاميفير ) انها بصدد تلبية الطلب المتزايد على الدواء كونها الجهة الوحيدة المنتجة لعلاج انفلونزا الخنازير h1n1 في المملكة.

وأشارت مديرة التسويق التنفيذي في الشركة الدكتورة تغريد برقاوي أن الشركة زودت وزارة الصحة ب20 الف علبة دواء منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وأنها ستقوم بتزويد الوزارة بنحو 50 الف علبة بناء على طلبها.

وأشارت ان الشركة تقوم بتوفير الدواء في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، خاصة وأن إنتاج الأدوية التي تعالج مثل هذه الفايروسات ليست ذات جدوى اقتصادية، بقدر الجدوى الصحية التي اخذتها الشركة على عاتقها.(بترا)

مقالات ذات صلة

نتائج الشامل غداً

منذ 54 دقيقة

القدس.. يهودي مسلح بسكين يقتحم كنيسة القيامة

منذ 59 دقيقة

السعودية.. مقتل “إرهابيين” اثنين في عملية أمنية بالدمام (فيديو)

منذ ساعة واحدة

أمانة عمّان ترفع حالة الطوارئ إلى “قصوى مياه”

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock