وزارة الصحة للمواطنين: لا تخافوا من قطط وكلاب الشوارع في الأردن

عمان – الغد – بعد أن أكدت وزارة الزراعة أن القطط والكلاب المنزلية في الأردن، لا تشكل خطرا على الإنسان، أصدت وزارة الصحة بدورها تصريحا صحفيا، اليوم، قالت فيه إنه لم يصدر عنها أي بيان حول مرض ينتقل للإنسان من الكلاب والقطط مسببا لهم امراضا خطيرة مثل مرض اللشمانيا.

واضافت وزارة الصحة أن مرض اللشمانيا الجلدية والحشوية لا ينتقل من القطط أو الكلاب إلى الإنسان بشكل مباشر وانه لم يثبت أن القطط والكلاب الموجودة في المدن والشوارع خازنة لمرض اللشمانيا، وبذلك لا تعتبر مصدرا لمرض اللشمانيا الجلدية والحشوية.

وأكدت عدم وجود خطورة من الاقتراب أو التعامل مع تلك الحيوانات من حيث انتقال مرض اللشمانيا لأنها غير ناقلة لهذا المرض.

وأشارت وزارة الصحة إلى ان مرض اللشمانيا ينتقل في مناطق محدودة جدا في الأردن مثل المناطق الريفية والصحراةية البعيدة عن المدن وفي فصل الصيف وان الخازن للمرض هو الجرذ الصحراوي السمين (الجربوع). -(بترا)