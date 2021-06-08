وزارة الصناعة: إلغاء السقوف السعرية للدجاج لمصلحة المستهلك

عمان- الغد- أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج والمباع من النتافات جاء في إطار الإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها الوزارة بحيث يتم الغاء السقوف السعرية لأي سلعة بعد تحقق الهدف المقصود باستقرار وانخفاض أسعارها بالسوق المحلي.

وقالت الوزارة في إيضاح صحفي انه من خلال الرصد اليومي لأسعار الدجاج تبين استـقرار الأسعار، وحتى يتم تحفيز المنافسة بين الشركات المنتجة والتجار بما يخدم مصلحة المستهلك، تم الغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج والذي كانت الوزارة اتخذته في شباط الماضي.

وأكدت الوزارة انها ستواصل رصد أسعار الدجاج وستقوم بالعودة الى اتخاذ قرار للسقوف السعرية في حال المبالغة بالأسعار وزيادتها بدون مبرر وأشارت الوزارة الى انه تم وضع اسعار استرشاديه للدجاج لغايات مراقبة الاسواق ومتابعة اي تغيرات تطرأ على الاسعار.