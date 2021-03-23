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وزارة الصناعة تمنع تصدير الزيوت النباتية ومواد غذائية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، منع تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاساتها محلياً وبهدف ضبط السوق.
وكانت الوزارة اتخذت قراراً في شهر تموز الماضي بمنع تصدير وإعادة تصدير السكر والأرز والبقوليات الجافة والأعلاف والقمح والحنطة، بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي من تلك السلع.

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