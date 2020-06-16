وزارة الصناعة: 24 ألف طلب براءة اختراع وعلامة تجارية منذ آذار الماضي

عمان- استقبلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية الملكية الصناعية نحو 24 ألف طلب براءة اختراع وعلامة تجارية إلكترونيا، منذ بداية إجراءات الحظر والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وافادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، بان الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لعملائها، حيث مددت المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وشمل التمديد استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.

واستقبلت المديرية جميع الطلبات إلكترونيا للعلامات التجارية وبراءات الاختراع منذ 18 آذار الماضي والمقدمة من الوكلاء والشركات والمؤسسات عن بعد والبالغة 23679 ألف خدمة إلكترونية.-(بترا)