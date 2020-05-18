وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثاني من آيار

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً خلال الاسبوع الثاني من شهر أيار الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 8ر248 دولار للطن مقابل 211 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر17% كما وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 6ر227 دولار للطن الى 6ر273 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر20%. أما سعر الديزل فقد ارتفع من 6ر218 دولار للطن الى 4ر231 دولار وبنسبة 9ر5% كما وارتفع سعر الكاز من 7ر150 دولار للطن الى 3ر194 دولار وبنسبة 9ر28%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الى 1ر144دولار للطن من 9ر131 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر9%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار عند 340دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 2ر245 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني الى 7ر27 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في شهر نيسان والذي بلغ 1ر22 دولارا.