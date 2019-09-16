وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- سجلت أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الاسبوع الثاني من ايلول الجاري ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع أسعار الاسبوع الأول من الشهر نفسه وفق ما اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 5ر7% الى 1ر623 دولارللطن والبنزين أوكتان 90 بنسبة 2ر6% الى 9ر581 دولار للطن.

وارتفع سعر الكاز بنسبة 5ر3 % الى 4ر614 دولار للطن وسعر الديزل بنسبة 2ر3% الى 6ر578 دولار.

واستمر سعر الغاز البترولي المسال استمر عند معدله في الاسبوع الاول من شهر أيلول بقيمة 7ر357 دولار.

وكان سعر خام برنتسجل خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر ارتفاعا وصل الى 7ر62 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول 3ر60 دولار .