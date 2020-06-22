وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا

عمان- الغد– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من الشهر نفسه.

ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته، التي تصدرها وزارة الطاقة، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 4ر375 دولار للطن مقابل 4ر360 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 7ر384 دولار للطن الى 1ر401 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4%.

فيما ارتفع سعر الديزل من 6ر335 دولار للطن الى 6ر351 دولا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر4% كما ارتفع سعر الكاز من 4ر315 دولار للطن الى 326 دولار وبنسبة ارتفاع 4ر3%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثالث الى 3ر221 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثاني والبالغ 9ر227 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر2%.

من جانب آخر استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 340 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثالث من الشهر الى 7ر40 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 4ر39 دولارا.