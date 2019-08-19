وزارة الطاقة: استقرار أسعار برنت والمشتقات النفطية

عمان- الغد- أظهرت أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية استقراراً نسبيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

ووفق النشرة النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر597 دولار للطن الى 3ر602 دولار وبنسبة ارتفاع 0.8% فيما تراجع سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر568 دولار للطن الى 4ر567 دولار وبنسبة انخفاض 16ر0%.

وأشارت النشرة إلى شبه استقرار على سعر الديزل حيث تغير سعره في الاسبوع الثاني من 560.6 الى 8ر560 دولار للطن ، فيما انخفض سعر الكاز انخفاضا طفيفا من 8ر595 دولار للطن الى 7ر593 دولار وبنسبة انخفاض 35ر0%.

بالمقابل، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الحالي عند 5ر362 دولار للطن بعد أن كان 360 دولار للطن في شهر تموز الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر0%.

وكان سعر خام برنت قد انخفض خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر مقارنة مع سعره للأسبوع الأول من 8ر58 دولار للبرميل الى 3ر58 دولار للبرميل وبنسبة انخفاض 85ر0% .