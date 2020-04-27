وزارة الطاقة: البنزين انخفض 6.7 % عالميا.. والديزل 15.7 %

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثيروة المعندية ، إن أسعار النفط والمشتقات النفطية انخفضت في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثالث من الشهر.

ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، فقد حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر150 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث والبالغ 7ر161 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر6%.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر170 دولار للطن الى 8ر164 دولار وبنسبة انخفاض 3ر3%، كما انخفض سعر الديزل من 5ر219 دولار للطن الى 185 دولار للطن وبنسبة انخفاض 7ر15% كما انخفض سعر الكاز من 9ر184 دولار للطن الى 9ر134 دولار للطن وبنسبة انخفاض 27%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الرابع من 1ر154 دولار للطن الى 2ر118 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3ر23%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان عند 5ر237 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 5ر467 دولار.

وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الرابع الى 8ر15 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من شهر نيسان والذي بلغ 4ر19 دولارا.