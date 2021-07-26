وزارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

عمان- الغد- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر تموز الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني، بحسب وزارة الطاقة.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 684.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 708.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 707.5 دولار للطن مقابل 730.2 دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%، كما انخفض سعر الديزل من 597.1 دولار للطن الى 575.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 618.9 دولار للطن الى 598.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 %،من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود من 410.1 دولار للطن الى 399.9 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.8 دولار للبرميل مقابل 76دولار المسجل في الاسبوع الثاني.