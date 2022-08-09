وزارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المشتقات النفطية، انخفضت عالمياً بنسب متفاوتة منذ بداية شهر آب الحالي.

ووفق نشرة وزارة الطاقة، فقد سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من شهر آب الحالي سعرا بلغ 908.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تموز الماضي والذي بلغ 989.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8.2%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرة بلغ 948.6 دولار للطن مقابل 1039 دولار المسجل في شهر تموز الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 8.7%.

وانخفض سعر الديزل من 1087.2 دولار للطن الى 973.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.5%، وانخفض سعر الكاز من 1125.5 دولار للطن إلى 1039 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7.7 %، في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 469.2 دولار للطن الى 470.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.3 %.

إضافة لذلك فقد انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر آب الحالي إلى 662.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 725 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8.6%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر آب الحالي سعرة بلغ 103.2 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر تموز الماضي.