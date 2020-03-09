وزارة الطاقة: انخفاض أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية

عمان- الغد- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن انخفاض أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين أوكتان 90 بلغ 5ر477 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره لشهر شباط الذي بلغ 1ر531 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر10%، وحقق سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضا من 2ر550 دولار للطن الى 1ر496 دولار وبنسبة 8ر9% ، وانخفض سعر الديزل من 489 دولار للطن الى 6ر444 دولار وبنسبة انخفاض 1ر9% كما انخفض سعر الكاز من 8ر505 دولار للطن الى 1ر452 دولار وبنسبة انخفاض 6ر10%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من 286 دولار للطن الى 7ر266 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر6%.

من جانب آخر، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آذار الى 5ر467 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 535 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 6ر12%.

وكان سعر خام برنت قد انخفض الى 5ر50 دولارا للبرميل في الأسبوع الأول مقارنة مع 4ر55 دولار المسجل في شهر شباط.