وزارة الطاقة: انخفاض أسعار برنت والمشتقات النفطية

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن سعر خام برنت انخفض في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول بنسبة 8.3% مقارنة بمعدل سعره في الأسبوع الثاني، إذ انخفض السعر من 59.7 دولاراً للبرميل الى 54.7 دولار.

وأضافت الوزارة أن أسعار المشتقات النفطية شهدت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر انخفاضاً مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني، فانخفض معدل سعر الديزل من 548.9 دولار للطن إلى 519.2 دولار وبنسبة انخفاض 5.4% ، فيما انخفض معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 526.3 دولار للطن إلى 504.2 دولار وبنسبة انخفاض 4.2 %.

وتابعت أن معدل سعر البنزين أوكتان 90 انخفض من 507.6 دولار للطن إلى 480.2 دولار وبنسبة انخفاض 5.4%، كذلك انخفض معدل سعر الكاز من 589.7 دولار للطن إلى 560 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 5%.

من ناحية أخرى استمر سعر الغاز المسال عند 422.5 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 533 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 20.7%.