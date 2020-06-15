وزارة الطاقة تعلن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019 إلى 2021

عمان- الغد– أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019 إلى 2021 تتضمن البرامج والمشاريع التي ستعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الأداء للقطاع على المستويين الفني والإداري وصولا للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وأمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وركزت الاستراتيجية على محاور ترسيخ وتعزيز الفكر الاستراتيجي وممارسات الحوكمة وتنويع مصادر الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المحلية وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وزيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية ورصد وتحليل وتقييم المعلومات الزلزالية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون الدولي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

أما الأهداف القطاعية للاستراتيجية، فركزت على تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساھمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعلھا مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالھا وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة.

وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على التخطيط على المديين الطويل والقصير باستخدام النهج التشاركي وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبما يتوافق مع الرؤى الملكية ووثيقة رؤية الأردن 2025 .