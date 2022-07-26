وزارة الطاقة تناقش مع قطاعات النقل والبناء والصناعات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة اليوم الثلاثاء نقاشات مع قطاعات النقل والبناء والصناعات ضمن جهود الوزارة لتطوير الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة والتي تشكل خارطة طريق تتضمن البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتهدف النقاشات التي تستمر ثلاثة أيام الى تصميم وتطوير مجموعة من البرامج والمشاريع والإجراءات التي يمكن تنفيذها في هذه القطاعات للمساهمة في تخفيض استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الطاقة لهذه القطاعات.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قد أكد في جلسة سابقة حول الموضوع، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).

كما أكد أهمية الخطة في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد أن أعدت الوزارة الإطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ونظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر وإنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ونظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.