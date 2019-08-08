“وزارة الطاقة”: نقدم 28 خدمة للمواطنين

عمان -قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية انها تقدم 28 خدمة للمواطنين تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أبرزها تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بأنظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية مدعومة من فلس الريف.

واضافت الوزارة في تقرير عن خدماتها للنصف الأول من العام الحالي ان عدد المتقدمين لهذه الخدمة الذين تنطبق عليهم الشروط بلغ 5329 أسرة.

وتشمل الخدمات ايصال التيار الكهربائي للمنازل خارج التنظيم من خلال فلس الريف استفاد منها 820 منزلا.

كما تشمل دراسات المصادر الطبيعية مثل المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والدراسات البتروغرافية، .

وبلغ عدد الدراسات التي تم اعدادها 27 دراسة، وعدد المستفيدين من خدمات بيع الخرائط والتقارير الجيولوجية والخرائط الرقمية والبيانات الخاصة بارشيف البترول 36 متلقي خدمة، عدا عن الدراسات الزلزالية والتي يقدمها مرصد الزلازل الأردني.

وساهم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بتركيب انظمة خلايا شمسية لـ66 دار عبادة ولجميع المباني الحكومية وتقديم الدعم لتركيب 2150 سخانا شمسيا للأسر العفيفة أسهمت في توفير فاتورة الكهرباء على المستفيدين.

وقدم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسات التدقيق الطاقي ودعم تنفيذ مخرجات الدراسة حيث عدد المصانع التي تم اجراء التدقيق الطاقي لها خمسة مصانع.

وساهم الصندوق بدعم القطاع السياحي بدعم الفنادق من خلال دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ مخرجات الدراسة استفادت منها اربعة فنادق في منطقة مأدبا.

وتقدم مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فحوصات مخبرية في مجال فحوصات التربة والصخور والمعادن والمواد العضوية وغير العضوية وصنفت كمختبرات مميزة لوجود اجهزة حديثة على مستوى الشرق الاوسط، وحصل اكثر من 14 فحصا على شهادة (الايزو) وتسعى الوزارة الى استكمال حصول جميع الفحوصات على الشهادة.

ويتواصل دور المختبرات من خلال اجراء التحاليل والدراسات والابحاث المخبرية استكمالا للمشاريع التي تقوم بها الوزارة في مجال استكشاف المعادن والثروات الطبيعية خاصة وان نتائج التحاليل المخبرية هي الفاصل في تقييم الخامات المختلفة وبيان القيمة المعدنية والاقتصادية ومدى ملاءمتها للاستخدامات الصناعية المختلفة.

وقال التقرير ان ذلك يتم بتحديد المكونات الكيماوية والمعدنية للأتربة والصخور وبيان تراكيبها المعدنية وتحديد الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور والاتربة حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 1445 عينة.

وطورت الوزارة تلبية لاحتياجات متلقي الخدمة وتخفيفا عليهم مشروع الدفع الالكتروني الذي يشمل عددا من الخدمات مدفوعة الاجر لتمكين متلقي الخدمة من تقديم الطلب الكترونيا والدفع من خلال” اي فواتيركم “بالاضافة الى امكانية استلام الخدمة من خلال البريد الاردني.

وأشار التقرير الى انه سيتم في الايام القليلة القادمة اطلاق المشروع.

وقال التقرير ان الوزراة بهدف التسهيل على متلقي الخدمة طورت مكتبا متخصصا تمت تسميته بمكتب اسعاد المتعاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى مرحلة اسعاد المتعاملين حيث تم تأهيل موظفي المكتب للقيام باستقبال متلقي الخدمة والاجابة على الاستفسارات المقدمة وتزويد متلقي الخدمة بالنماذج والادلة الارشادية اللازمة.

وبلغ عدد متلقي الخدمة الذين تمت خدمتهم من خلال المكتب خلال النصف الاول من العام الحالي 810 .