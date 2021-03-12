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وزارة العمل: تحديد ساعات الدوام لا ينطبق على القطاع الخاص

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن بلاغ رئيس الوزراء بخصوص تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين من السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأحد، لا ينطبق على العاملين في القطاع الخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن “قرار رئيس الوزراء جاء استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020”.

وأشار إلى أن وزارة العمل تأمل أن يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام بخصوص هذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التوجه إلى العمل المرن.

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