وزارة العمل تستقبل 32 شكوى في عيد العمال

حمزة دعنا

عمان- كشف مدير علاقات العمل في وزراة العمل عدنان الدهامشة، أنه تم تسجيل 32 شكوى عمالية في الوزارة اليوم الذي يصادف عيد العمال العالمي.

وبين الدهامشة لـ”الغد”، أن الشكاوى وصلت إلى وزارة العمل وجميع المديريات التابعة لها في المملكة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الشكاوى المقدمة هي من عمال أردنيين.

من جهته، قال وزير العمل سمير مراد لـ”الغد”، إن الوزراة تتعامل مع كل شكوى قدمت للوزارة وفقاً لقانون العمل والعمال وبكامل الجدية، مبينا أن العمال هم العنصر الأساسي في بناء المجتمع الأردني.

وأضاف مراد، “كل عام وجميع عمال الوطن بالف خير، وكل الشكر لكم على الجهود المبذولة والإنجازات التي حققت من خلالكم”.

يشار إلى أنه تم إنشاء 23 فرعا تعمل على تشغيل 6423 عاملا/ عاملة وعدد المشتغلين المستهدف هو 8110، وهناك 8 فروع قيد الإنشاء تستهدف تشغيل 2980 عاملا وعاملة، منها 6 فروع تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مواقعها وتستهدف تشغيل ما يقارب 1600 فرصة عمل سيتم البدء في تشغيلها خلال هذا العام.

كما أن هناك 12 فرعا قيد الإجراء تستهدف تشغيل 2700 شخص، فيما العمل جار على إنشاء 13 فرعا لتشغيل 3900 بعد التنسيق مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 56 فرعا لتشغيل نحو 17050 عاملا/عاملة.