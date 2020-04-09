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وزارة العمل تطلق دليل “سؤال وجواب” لأمر الدفاع رقم 6

منذ دقيقتين
مبنى وزارة العمل في عمان - أرشيفية
مبنى وزارة العمل في عمان - أرشيفية

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عمان- أطلقت وزارة العمل على موقعها الرسمي، دليل ( سؤال وجواب) لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 للإجابة على الاستفسارات والأسئلة من قبل المواطنين.

وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة غيداء العواملة في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة ستباشر باستقبال طلبات أصحاب العمل المتعلقة بأمر الدفاع رقم (6) وكذلك شكاوى العمال حول المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية Hemayeh.jo، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

وأضافت انه يمكن التواصل من خلال أرقام هواتف غرفة العمليات والسيطرة في الوزارة التالية ( 0800222080) (5819012 06) (0796580666) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.-(بترا)

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